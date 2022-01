Stand: 26.01.2022 07:33 Uhr Boizenburg: Zwei Verletzte bei Brand - 300.000 Euro Schaden

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind zwei Menschen verletzt worden. Mehr als 20 weitere Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Laut Polizei war das Feuer gegen ein Uhr in der Nacht zu Mittwoch im dritten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 000 Euro, ein Teil des Hauses ist derzeit unbewohnbar. | 26.01.2022 07:31