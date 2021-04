Stand: 23.04.2021 13:19 Uhr Boizenburg: Toter Mann am Ufer der Boize entdeckt

Im Stadtgebiet von Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist eine Leiche entdeckt worden. Ein Passant habe den toten Mann morgens um 6 Uhr in dem Flüsschen Boize gefunden, so die Polizei. Neben ihm lagen sein Fahrrad und sein Rucksack. Woran er gestorben ist, wird jetzt ermittelt. Die Polizei geht aber aber nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Der Mann war offenbar stark alkoholisiert. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Toten um einen 49-jährigen Polen handelt, der in der Region arbeitet. | 23.04.2021 13:18