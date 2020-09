Stand: 24.09.2020 07:04 Uhr

Boizenburg: Tankwartin sprüht Räuber in die Flucht

Mit Tierabwehrspray hat eine Tankwartin am Mittwochabend in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Raubüberfall verhindert. Ein Mann habe die Tankstelle betreten und die Angestellte mit einem Messer bedroht, so die Polizei. Diese setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr. Der Täter soll hinkend die Tankstelle verlassen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und sucht Zeugen. | 24.09.2020 07:05