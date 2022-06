Stand: 20.06.2022 09:28 Uhr Boizenburg: Radtour an früherer innerdeutscher Grenze

Von Boizenburg nach Wismar führt von heute an eine fünftägige Radtour, die an die deutsche Teilung erinnert. Mit dem Fahrrad geht es vorbei an Teilen von Grenzanlagen, Relikten geschleifter Orte oder ehemaligen Grenzübergängen wie dem Checkpoint Harry in Boizenburg. Bei Leisterförde ist ein Treffen mit Zeitzeugen geplant. Die Tour richtet sich vor allem an Jugendliche und wird von der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anne Drescher, unterstützt. | 20.06.2022 09:28