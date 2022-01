Stand: 24.01.2022 11:48 Uhr Boizenburg: Polizei ermittelt nach Streit mit Gaspistole

Die Polizei in Boizenburg ermittelt gegen einen 48-jährigen Mann, der im Streit mit einer Schreckschusspistole aus nächster Nähe auf einen Bekannten geschossen haben soll. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Samstag an der Wohnungstür des mutmaßlichen Täters in der Innenstadt. Das Opfer soll ihn vorher mit einem Schlagstock bedroht haben. In der Wohnung fand Beamte neben der geladenen Schreckschusswaffe auch Munition, ein Springmesser und ein Bajonett. | 24.01.2022 11:48

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.01.2022 | 12:40 Uhr