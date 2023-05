Stand: 21.05.2023 19:10 Uhr Boizenburg: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall nahe Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntag ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Biker wurde laut Polizei am Nachmittag zufällig von einem vorbeikommenden Autofahrer entdeckt. Wie es zu dem Unfall unweit von Tessin bei Boizenburg kam, ist noch unklar. In Mecklenburg-Vorpommern hat es seit Beginn der Motorradsaison im April bereits eine Vielzahl von schweren Biker-Unfällen gegeben.

