Stand: 17.05.2024 16:41 Uhr Boizenburg: Mann schießt mit Schleuder auf Passanten

Ein Mann hat am Donnerstagabend aus seiner Wohnung in Boizenburg mit einer Schleuder kleine Stein- und Metallkugeln auf Passanten geschossen. Laut Polizei verletzte der 46-Jährige so zwei Jungen im Alter von 10 und 14 Jahren sowie eine 87-jährige Frau - eine ärztliche Behandlung war aber nicht notwendig. Gegenüber der Polizei stritt der Mann die Vorwürfe ab, jedoch durchsuchten die Beamten die Wohnung des schon polizeilich bekannten Deutschen und fanden zwei Zwillen mit Munition. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

