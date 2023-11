Stand: 15.11.2023 11:30 Uhr Boizenburg: ICE fährt Frau ihren Koffer aus der Hand

Großes Glück hatte am Mittwochvormittag eine 45-Jährige, die sich zwischen Schwanheide und Boizenburg auf freier Strecke an den Gleisen bewegte. Ein ICE erfasste ihren Koffer - entriss ihn aus der Hand. Laut Polizei sackte die Frau zusammen, wurde aber nur leicht verletzt. Der Zugführer vermutete zunächst, dass er mit seinem ICE einen Menschen erfasst habe. Er bremste und so kam es für rund zwei Stunden zu einer kompletten Sperrung der Strecke. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr.

