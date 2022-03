Boizenburg: Frau springt bei Wohnungsbrand aus Fenster Stand: 13.03.2022 16:58 Uhr In Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei nach einem Wohnungsbrand wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Eine Bewohnerin versuchte, sich mit einem Sprung durchs Fenster zu retten und wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in dem Mehrfamilienhaus im Weg der Jugend am Sonntagvormittag aus. Eine Anruferin verständigte die Beamten darüber, dass eine Frau aus dem Badezimmer ihrer Wohnung in einem der oberen Stockwerk gesprungen und dabei schwer verletzt worden sei. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren ärztlichen Behandlung nach Hamburg geflogen.

Mehrere Wohnungen unbewohnbar

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Boizenburg löschten den Brand. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden mehrere Wohnungen des Mehrfamilienhauses beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro.

