Böen bis Stärke 11 - Sturmflutwarnung für Ostseeküste Stand: 13.10.2020 11:51 Uhr Böen aus Nordost mit bis zu Windstärke 11 lassen die Wasserstände an der Ostsee auf bis zu 1,45 Meter über Normal steigen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie (BSH) gab eine Sturmflutwarnung heraus.

Der deutschen Ostseeküste steht am Mittwoch eine Sturmflut bevor. Das BSH gab am Dienstagmorgen eine entsprechende Warnung heraus. Demnach erreicht der Sturm seinen Höhepunkt zwischen Mittwochmittag und dem Abend. An der gesamten Ostseeküste werden dann Wasserstände bis 1,2 Metern über dem mittlerem Wasserstand erwartet. In der Lübecker Bucht, der Wismarer Bucht sowie dem Greifswalder Bodden sind sogar Wasserstände bis 1,4 Metern über dem mittlerem Wasserstand möglich.

Meteorologe: Wellen bis zu zweieinhalb Meter hoch

"Es wird heftig", sagte der Meteorologe Stefan Kreibohm aus dem NDR Wetterstudio auf Hiddensee. Laut Kreibohm wird es am Mittwoch insbesondere auf dem Greifswalder Bodden "wild" zugehen. Bei Spitzenböen bis Windstärke 11 und nordöstlicher Windrichtung könnten sich die Wellen bis zu zweieinhalb Metern oder höher auftürmen. In Greifswald könnte das Wasser auf 1,45 Meter über Normal steigen. Auch die Pommersche Bucht werde betroffen sein.

Starke Regenfälle möglich

Nach Angaben des Meteorologen Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst wird es an der Ostseeküste Schleswig-Holstein voraussichtlich zu Böen der Windstärke 8 bis 9 kommen. "Im Binnenland kommen Ausläufer des Sturm mit Windstärke 7, im Mecklenburg-Vorpommerns mit Windstärke 8 an." In Hamburg und Niedersachsen werde es dagegen nur mäßig windig. Freitagvormittag dürfte der Sturm dann abgeflaut sein. Am Donnerstagvormittag kommt es zudem insbesondere an der Küste im Osten Mecklenburg-Vorpommerns zu starken Regenfällen.

