Stand: 14.10.2023 08:56 Uhr Blutspender gesucht: Unikliniken schlagen Alarm

Die Blutspendedienste der Universitätskliniken in Rostock und Greifswald suchen dringend Spender. Derzeit wird mehr Blut benötigt, als vor Ort gespendet, heißt es. In Greifswald sei die Situation sehr ernst. Die Vorräte reichten kaum noch für einen Tag, so ein Sprecher. Vor diesem Hintergrund sei die Durchführung wichtiger Operationen aktuell ungewiss. Seit Anfang Oktober hätten 400 Menschen Blut gespendet - im gleichen Zeitraum seien jedoch 550 Konserven benötigt worden. Fehlende Mengen konnten bisher zugekauft werden. Da die Situation in Deutschland insgesamt angespannt sei, ist dies zur Zeit aber nicht möglich.

