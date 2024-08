Bluthochdruck: Barmer warnt vor Hitze zusammen mit Blutdrucksenkern Stand: 06.08.2024 14:26 Uhr Hitze ist besonders für Menschen mit Bluthochdruck gefährlich. Darauf weist die Barmer Ersatzkasse hin. In Mecklenburg-Vorpommern ist ein deutlich größerer Anteil der Menschen von Bluthochdruck betroffen als bundesweit.

Jeder dritte Erwachsene in Mecklenburg-Vorpommern hat nach Angaben der Krankenkasse Barmer Bluthochdruck - was bei Hitze gefährlich werden kann. Es drohen Ohnmacht, Schwindel oder gar Herzrhythmusstörungen, insbesondere in Kombination mit Blutdrucksenkern, erklärt der Barmer-Landesgeschäftsführer, Henning Kutzbach. Eine gute medikamentöse Einstellung bei Bluthochdruck könne bei einer Hitzeperiode durcheinandergeraten. Hypertonie-Patienten sollten nach seinen Worten bei hohen Temperaturen ihren Blutdruck regelmäßig kontrollieren und bei Unregelmäßigkeiten ihren Arzt aufsuchen. Wichtig sei zudem, regelmäßig und ausreichend alkoholfreie Getränke wie Wasser, ungesüßte Säfte oder Tee zu trinken.

Bluthochdruck bei jedem Zweiten über 50

Laut Barmer sind im Nordosten 33,5 Prozent der Erwachsenen von Bluthochdruck betroffen. Bei den über 50-Jährigen ist es demnach sogar jeder Zweite. Die Barmer hat in einer eigenen Untersuchung regionale Unterschiede festgestellt. Spitzenreiter bei Hypertonie ist in MV demnach der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 37,5 Prozent aller Erwachsenen. Bundesweit sind es den Angaben zufolge nur 21,7 Prozent. Zur Vermeidung von Bluthochdruck empfehlen Ärzte viel Bewegung, eine salzarme Kost, Verzicht auf Alkohol und Rauchen sowie eine Gewichtsreduktion. Hilft das alles nicht, wird meist mit Medikamenten behandelt.

