Blockaden und Autokorsos: Liveticker zu den Protesten in MV Stand: 08.01.2024 06:19 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sollen heute fast alle Autobahnauffahrten durch Trecker blockiert werden. Zudem hat eine Privatinitiative, der sogenannte "Unternehmeraufstand", diverse Autokorsos angekündigt.

Schwerin: Autokorso gestartet

In der Landeshauptstadt ist der angekündigte Autokorso des sogenannten "Unternehmeraufstandes" gestartet. Er wird Schwerin über die Pampower Straße, B321 Richtung Wismar, B106 Richtung Wismar, Roghaner Straße erreichen und sich weiter über das Ostorfer Ufer, Graf-Schack-Allee, Werderstraße, Knaudtstraße, Obotritenring, Wittenburger Straße, Neumühler Straße, B106 Richtung Ludwigslust wieder in die Rogahner Straße bewegen. Nach einer bis 14 Uhr dauernden Kundgebung auf dem Alten Garten werden sich die Fahrzeuge, darunter auch Lkw, wieder in Richtung Süden aus der Stadt bewegen.

Cambs bei Schwerin: Traktoren stehen vor Auffahrt

Rund 20 Traktoren haben die Auffahrt zur A14 Schwerin Nord blockiert. Bislang gibt es dort noch keine Behinderungen und Staus.

Neubrandenburg: Kreuzung blockiert

Der sogenannte "Unternehmeraufstand" hat in Neubrandenburg die Y-Kreuzung Weitiner Straße/Neuendorfer Straße blockiert. Das hat uns ein NDR-Reporter gemeldet.

Auffahrt Bobitz an der A20 soeben blockiert

Ein Kamerateam des NDR meldet, soeben haben Bauern mit ihren Treckern die Auffahrt Bobitz an der A20 dichtgemacht.

Große Ansammlung von Protestierenden in Güstrow

Im Paradiesweg sammeln sich Hunderte Fahrzeuge. Rund 1.000 Lieferwagen und LKW sind angemeldet. Geplant ist ein Autokorso durch die Stadt. Die Banner an den Fahrzeugen beziehen sich vor allem auf die Steuer-Politik.

Polizei MV informiert

Die Polizei hat zu Fragen zum Einsatzgeschehen ein Bürgertelefon eingerichtet: (0800) 723 96 12. Darüber hinaus will die Landespolizei aktuelle Informationen zum Einsatzgeschehen über Plattform X (ehemals Twitter) bereitstellen.

Trecker von den Insel unterwegs

Von Usedom und Rügen sind Landwirte mit Treckern unterwegs Richtung A20. Die Auffahrt Stralsund-Alstadt ist bereits gesperrt.

Stadt Rostock informiert über Einschränkungen

Wegen der geplanten Blockaden hat auch die : Viele Schulen werden nicht mit Essen beliefert. Außerdem fällt der Transport von Schülern mit Behinderung aus.

Auswirkungen auf Schule und Schülerverkehr

Schüler, die es wegen der Demonstrationen nicht in die Schule schaffen, sind vom Unterricht befreit. In den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald wurde der Schülerverkehr ausgesetzt.

Einschränkungen bei Müllabfuhr und Bürgerämtern

Vielerorts stellt die Müllabfuhr heute den Betrieb ein. Auch einige Bürgerämter bleiben geschlossen.

Proteste der Landwirte und Spediteure sollen ab 6 Uhr beginnen

Bis 9 Uhr werden die meisten Autobahnauffahrten im ganzen Land blockiert. Von der A24 im Südwesten des Landes bis zur A20 im Nordosten - 55 der 62 Autobahnauffahrten werden in den kommenden Stunden mit Traktoren, Landmaschinen und LKW zugestellt. Dies soll jedoch nicht gleichzeitig geschehen. Von der Blockade ausgenommen sind Autobahnkreuze. Auch die Abfahrten von den Autobahnen sollen frei bleiben. In vielen Städten wie Schwerin, Wismar, Neubrandenburg und Güstrow gibt es zusätzlich privat angemeldete Auto-Korsos - viele davon beginnen ebenfalls ab 6 Uhr.

