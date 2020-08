Stand: 10.08.2020 18:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

Blitzeinschlag: Züge werden umgeleitet

Nach einem Blitzeinschlag bei Ludwigslust am Montagabend musste die Bahn mehrere Züge umleiten, was auch im Nahverkehr zu Verspätungen führte. Betroffen waren nach Angaben der Bahn ICE-Verbindungen ab Hamburg über Berlin und Halle oder Leipzig nach München. Sie würden bis Berlin-Spandau umgeleitet. Betroffen seien auch EC-Züge ab Kiel/Westerland über Hamburg, Berlin, Dresden nach Prag. Dabei entfielen die Stopps in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge. | 10.08.2020 18:26