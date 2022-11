Blindgänger in Rechlin: Erste Bombe entschärft Stand: 17.11.2022 12:15 Uhr In Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) sollte eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Bei den Vorbereitungen wurde nun nur wenige hundert Meter entfernt ein zweiter Blindgänger gefunden. Die erste Bombe konnte nun erfolgreich entschärft werden.

Ein Fachmann habe beide Zünder ausbauen können, hieß es vom Munitionsbergungsdienst. Da bei den Vorbereitungen in der Nähe dieser Bombe unerwartet eine weitere Fliegerbombe gefunden wurde, müssen die Evakuierungsmaßnahmen noch bis in den Nachmittag hinein bestehen bleiben. Die zweite Fliegerbombe hat nach Angaben der Experten einen chemischen Langzeitzünder, bei dem eine mechanische Entschärfung zu gefährlich sei. Deshalb solle diese Bombe am Nachmittag gezielt gesprengt werden.

Schon am Morgen mussten rund 60 Anwohner ihre Häuser im Sicherheitsbereich verlassen. Einige Betriebe haben zudem ihre Arbeit eingestellt.

Blindgänger lagen fast 80 Jahre lang auf Gelände

Bei der ersten Bombe handelt es sich um einen 250 Kilogramm schweren Blindgänger. Spezialisten wollen aus dieser den Zünder bauen. Die Bombe war bei Erkundungsarbeiten auf dem Gelände eines ehemaligen Militärlagers unweit der Müritz entdeckt worden, das die Gemeinde derzeit räumen lässt. Einen ähnlichen Fall hatte es bereits im März gegeben. Die Blindgänger lagen fast 80 Jahre lang unbemerkt im Boden auf dem Gelände, das in der NS-Zeit eine der größten Luftwaffen-Erprobungsstellen war. Später nutzten die DDR-Armee und die Bundeswehr das Gebiet als Lager.

