Stand: 29.12.2022 12:23 Uhr Blieverstorf: Mit Kleintransporter das eigene Haus demoliert

Ein 36-jähriger Mann soll am frühen Donnerstagmorgen absichtlich mit einem Kleintransporter in sein eigenes Wohnhaus in Blievenstorf (Kreis Ludwigslust-Parchim) gefahren sein. Dabei wurden eine Wand des Hauses und das Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Mann setzte sich nach Angaben der Polizei vermutlich nach einem Familienstreit in den Wagen und fuhr mit voller Wucht durch die Terrassentür. Das Fahrzeug kam in der dahinterliegenden Küche zum Stehen. Im Rückwärtsgang fuhr der Mann auf demselben Weg zurück aus dem Haus. Dabei wurde neben der Terrassentür auch ein Teil der Hausmauer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Gegen den Fahrer, der alkoholisiert war, wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.12.2022 | 12:35 Uhr