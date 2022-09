Stand: 01.09.2022 15:50 Uhr Blaualgen im Schweriner See

Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat Blaualgen-Ansammlungen im Schweriner See und im Freibad Kalkwerder festgestellt. Bei Blaualgen handelt es sich um Cyanobakterien, die ein Gesundheitsrisiko darstellen könnten, so der Fachdienst Gesundheit der Stadt Schwerin am Donnerstag. Neben Haut- und Schleimhautreizungen könne es zu Erbrechen und Durchfall kommen, hieß es. Säuglinge und Kleinkinder seien besonders gefährdet. Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder nicht in den Algenansammlungen spielen. | 01.09.2022 15:50

