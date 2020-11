Stand: 25.11.2020 19:42 Uhr Blankensee: Diebe demontieren Solaranlagen-Wechselrichter

Diebe haben in der Nacht zu Mittwoch 50 Wechselrichter an einer Photovoltaikanlage bei Blankensee (Kreis Vorpommern-Greifswald) demontiert und entwendet. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf 150.000 Euro geschätzt. Damit gab es innerhalb weniger Wochen bereits fünf solcher Taten im Osten des Landes. Der Gesamtschaden wird auf rund eine Viertelmillion Euro geschätzt. Der Wechselrichter ist das Herzstück jeder Solarstromanlage. Er wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom. | 25.11.2020 19:40