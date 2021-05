Stand: 11.05.2021 11:25 Uhr Bislang rund 370 Corona-Verfahren bei Verwaltungsgerichten

Bei den Verwaltungsgerichten in Mecklenburg-Vorpommern sind seit März 2020 rund 370 Klagen gegen staatliche Corona-Beschränkungen eingegangen. Diese Zahlen beruhten auf Umfragen bei den beiden Gerichten in Schwerin und Greifswald sowie dem Oberverwaltungsgericht, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Dienstag. Zwei Drittel seien inzwischen erledigt. Über ihren Ausgang gebe es keine Erfassung. | 11.05.2021 11:25