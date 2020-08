Stand: 12.08.2020 07:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Bisher weniger Borreliose-Fälle in MV als in 2019

In MV wurden bislang deutlich weniger Borreliose Fälle gemeldet als im Vorjahres-Zeitraum. Mehr als 510 Menschen waren im Sommer 2019 an den Bakterien erkrankt, die durch Zecken übertragen werden. Aktuell sind es rund 360. Der Anteil infizierter Zecken schwanke regional sehr stark von wenigen bis zu 40 Prozent, so eine Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Der tendenziell eher nasse und kühle Juli könne außerdem dazu geführt haben, dass weniger Menschen in der Natur unterwegs waren. Eine Borreliose verursacht Gelenkschmerzen oder auch Herzrhythmusstörungen sowie einen typischen Hautausschlag. Eine Impfung dagegen gibt es noch nicht. | 12.08.2020 07:41