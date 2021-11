Stand: 24.11.2021 14:42 Uhr Bisher rund 190 Wolfsrisse bei Nutztieren im Nordosten

In Mecklenburg-Vorpommern werden nach wie vor viele Nutztiere durch Wölfe gerissen. Das geht aus der aktuellen Dokumentation des Landes hervor. Allein in diesem Jahr wurden bislang knapp 190 Tiere verletzt oder getötet. In den meisten Fällen konnte ein Wolf als Verursacher festgestellt werden, teilweise riss ein bestimmter Wolf nachweislich wiederholt Tiere. Die meisten Vorfälle verzeichnet der Landkreis Vorpommern-Greifswald, dicht gefolgt von Ludwigslust-Parchim. | 24.11.2021 14:42

