Stand: 02.04.2021 14:54 Uhr Bischof: Osterbotschaft wirkt in Pandemie "wie Fremdkörper"

Die Osterbotschaft wirkt nach den Worten des Greifswalder Bischofs Tilman Jeremias in diesem Jahr "wie ein Fremdkörper" zwischen den dramatischen Berichten aus den Intensivstationen und den täglichen Coronazahlen. Das zweite Ostern während der Pandemie fühle sich anders an als vor einem Jahr, heißt es in seiner Osterbotschaft. Die große Zustimmung zum ersten Lockdown sei "einer Mischung aus großer Erschöpfung, Frust, Wut und Traurigkeit" gewichen. Die Bibel erzähle von zwei Jüngern, die in Emmaus unerwartet den auferstandenen Jesus erkennen. Jeremias: "Das passt gut in die gegenwärtige Situation, wo die Rede vom neuen Leben wie aus einer anderen Welt wirkt." | 02.04.2021 14:53