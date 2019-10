Stand: 31.10.2019 16:05 Uhr

Bischof Jeremias ins Amt eingeführt

Der neue Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der evangelischen Nordkirche, Tilman Jeremias, ist am Donnerstagnachmittag in Greifswald in sein Amt eingeführt worden. Seinen neuen Dienst in der Bischofskanzlei hatte er bereits am 20. September angetreten. Im Festgottesdienst im Greifswalder Dom St. Nikolai erhielt der 53-Jährige das Bischofskreuz. Jeremias folgt auf die Bischöfe Hans-Jürgen Abromeit (Greifswald) und Andreas von Maltzahn (Schwerin). Bislang gab es übergangsweise noch zwei Bischöfe in Mecklenburg-Vorpommern, künftig nur noch einen mit Sitz in Greifswald. Beide Bischöfe sind in diesem Jahr aus dem Amt ausgeschieden.

Traditioneller Reformationsempfang

Den Gottesdienst in Greifswald gestalteten Bischöfe aus England, Schweden, Tansania und Kasachstan sowie die Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt und die Bischöfe der beiden Sprengel Schleswig und Holstein sowie Hamburg und Lübeck. Im Anschluss lud die Nordkirche zum traditionellen Reformationsempfang in die Kirche St. Jacobi ein.

Von Bayern an die Ostseeküste

Nach inzwischen 25 Jahren an der Ostseeküste kann sich der neue Greifswalder Bischof kaum mehr vorstellen, in seine Heimat Bayern zurückzukehren. Dort wäre er ein Fremder, sagt der 53-jährige Theologe. Auf seinen bevorstehenden Umzug von Rostock nach Greifswald freut er sich. Das liege ja auch am Wasser, so Jeremias. 1966 in Mainz geboren, wuchs er in Gröbenzell (bei München) auf. Nach dem Abitur arbeitete er ein Jahr lang in einer heilpädagogischen Tagesstätte für psychisch kranke Kinder in München. Im Anschluss studierte er Evangelische Theologie in München, Tübingen, Jerusalem und Leipzig.

Geschieden und Vater von drei Töchtern

1995 wurde er ordiniert und war acht Jahre lang Pastor in Schwaan (bei Rostock). 2001 bis 2002 gehörte er zu den Sprechern der ARD-Sendung "Das Wort zum Sonntag". Er ist geschieden und Vater von drei Kindern. 2003 wechselte Tilman Jeremias als Stadtpastor in die Innenstadtgemeinde Rostock. Von 2016 an war er als Ökumene-Pastor verantwortlich für die Kontakte des Kirchenkreises zu seinen Partnerkirchen. Er hatte einen Lehrauftrag an der Universität Rostock und war Mitglied der Kirchenkreissynode.

Der Sprengel Mecklenburg und Pommern umfasst das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und einige Gemeinden im nördlichen Brandenburg. In den beiden Kirchenkreisen leben rund 243.000 evangelische Christen in knapp 400 Gemeinden. Die Nordkirche hat rund zwei Millionen Gemeindemitglieder und umfasst die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg.

