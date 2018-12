Stand: 31.12.2018 07:00 Uhr

Bischöfe mahnen friedliches Miteinander an

Die Bischöfe der evangelisch-lutherischen Nordkirche im Sprengel Mecklenburg und Pommern plädieren in ihren Neujahrsbotschaften für ein friedliches Miteinander. Andreas von Maltzahn in Schwerin und Hans-Jürgen Abromeit in Greifswald wollen dabei an das Bibelwort für das Jahr 2019 erinnern: "Suche Frieden und jage ihm nach".

Gespräch mit Andersdenkenden anstreben

Nach den Worten von Maltzahns wird das neue Jahr dafür zahlreiche Gelegenheiten bieten. Wege zum Frieden seien echte Begegnungen und der Einsatz für gerechtere Verhältnisse. Angesichts der Polarisierungen in der Gesellschaft sei es wichtig, das Gespräch mit Andersdenkenden zu suchen. Zwar sei es bequemer, "in den Nestern gemeinsamer Überzeugungen" zu bleiben, doch das vertiefe nur die Gräben. "Ein gutes Miteinander muss immer wieder gesucht und errungen werden", so von Maltzahn.

Ausgeglichene Lebensverhältnisse Teil des Friedens

Der Greifswalder Bischof Abromeit warnt vor nationalistischen Interessen und populistischen Strömungen, die die EU schwächten. Zudem könne der schwelende Krieg in der Ostukraine jederzeit wieder offen ausbrechen. "Am Rande Europas, im Nahen Osten und in Nordafrika gibt es in keinem Land wirklichen Frieden", mahnt Bischof Abromeit. Das hebräische Wort "Schalom" für Frieden bedeute mehr als die Abwesenheit von Krieg. "Schalom" meine die Ausgeglichenheit der Lebensverhältnisse, damit alle das hätten, was sie zum Leben bräuchten.

