Bis zu den Winterferien keine Schulklausuren mehr Stand: 09.01.2021 08:46 Uhr Im verbleibenden Schulhalbjahr müssen die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern keine Klausuren mehr schreiben. Die Gesamtbewertungen können über Zusatzleistungen verbessert werden.

Schüler in Mecklenburg-Vorpommern müssen bis zu den Winterferien im Februar keine verpflichtenden Klausuren mehr schreiben. Ein entsprechendes Schreiben hat Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) an alle allgemeinbildenden Schulen im Land verschickt. "Es geht in dieser besonderen Situation darum, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte zu entlasten, aber doch vergleichbare Standards für die Schülerinnen und Schüler herzustellen", teilte Martin am Freitag mit.

Gesamtbewertung kann aus einer Note abgeleitet werden

Die meisten Schüler haben seit rund vier Wochen keinen normalen Präsenzunterricht. Für das laufende Halbjahr genüge im Notfall eine Note zur Gesamtbewertung. Schüler, die noch gar keine Klausur aus nicht selbst verschuldeten Gründen schreiben konnten, sollen anhand anderer Leistungen bewertet werden. Wenn sie ihre Zeugnisnote noch verbessern wollen, können sie dies freiwillig tun - über Dokumentationen oder Exposés zum Beispiel. Dafür müssten sie sich intensiv mit den Lehrern absprechen, so Martin.

Grüne: Schulprüfungen um vier Wochen verschieben

Die Grünen haben sich bereits dafür ausgesprochen, die anstehenden Abschlussprüfungen im April um vier Wochen zu verschieben. Bildungsexperte Christopher Dietrich sagte am Freitag, die Schüler bekämen so mehr Vorbereitungszeit. Da das Schuljahr in anderen Bundesländern erst Ende Juli ende, gebe es durch spätere Prüfungen für Schüler im Nordosten auch keine Nachteile bei Bewerbungen um Ausbildungs- und Studienplätze.

Präsenzunterricht nur für Abschlussklassen

Nach den neuen Corona-Regeln, die vorerst bis Ende Januar gelten, sollen nur die Abschlussklassen vom kommenden Montag an wieder zum Unterricht in die Schule kommen können. Die Pläne, von Mitte Januar an regional wieder Präsenzunterricht für Schüler bis Klasse sechs zu gewährleisten, hat sich das Land verworfen.

