Bis zu 39 Grad - MV stehen zwei Hitze-Tage bevor Stand: 19.07.2022 05:23 Uhr Am Montag ist es unter einer Wolkendecke noch auszuhalten gewesen. Heute und morgen aber erreichen uns die Ausläufer der Hitzewelle aus Südeuropa. Mediziner raten zur Vorsicht.

Die Hitze in Europa hat sich Richtung Norden ausgebreitet. Tausende Menschen mussten in Frankreich evakuiert werden, wo teils Rekordtemperaturen gemessen wurden. Gleiches erwartet Großbritannien, wo mit 48 schwierigen Stunden gerechnet wird. Auch wir in Mecklenburg-Vorpommern bleiben von dem Wetterextrem nicht ganz verschont. Im Bundesvergleich bleibt es im Nordosten jedoch verhältnismäßig kühl. Mediziner raten dennoch zur Vorsicht.

Unimedizin Rostock: Direkte Sonneneinstrahlung meiden

Heute bis zu 34 Grad, morgen bis zu 38 oder gar 39 in den südlichen Landesteilen - Uwe Ulbrich aus dem NDR-Wetterstudio auf Hiddensee sagte, die subtropischen Luftmassen hätten Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile erreicht. Die Universitätsklinik in Rostock hat die Menschen dazu aufgerufen, direkte Sonneneinstrahlung zu meiden. Strandbesucher seien an Land und auch im Wasser durch die ungeschützte Sonne gefährdet. Aufeinander zu achten, sei in diesen Tagen besonders wichtig, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Mindestens einmal pro Tag sollte man bei älteren, kranken und alleinlebenden Menschen nachfragen, wie es ihnen geht oder sie ans Trinken erinnern. Erst ab Donnerstag soll es laut Ulbrich wieder etwas Abkühlung geben. Regen und Gewitter könnten sich schon in der Nacht zum Donnerstag bemerkbar machen.

Wasserknappheit ist trotz anhaltender Trockenheit noch kein Thema in Mecklenburg-Vorpommern. Das geht aus dem Dürremonitor des Helmholtz-Instituts hervor. Kurzfristig sei die Wasserversorgung gesichert, langfristig müsse man sich aber Gedanken machen, heißt es aus dem Umweltministerium.

MV noch von Wasserknappheit verschont geblieben

Eine Möglichkeit auch in Zukunft dem Klimawandel entgegenzuwirken sei die Wiedervernässung von Mooren, so Umweltminister Till Backhaus (SPD). In vielen Regionen mit trockengelegten Mooren laufen die Niederschläge im Winter zu schnell ab, dies beeinträchtige auch die Neubildung von Grundwasser. Moore könnten ein Vielfaches an Wasser speichern. Etwa 90 Prozent der Wasserversorgung in Mecklenburg-Vorpommern werden, laut der Landesregierung, durch Grundwasser - vor allem aus tieferen Erdschichten - sichergestellt. Einzig die Region Rostock ist der Gefahr ausgesetzt, durch einen Mangel an Oberflächenwasser bei ihrer Trinkwasserversorgung in Bedrängnis zu geraten. Der Rest des Landes würde die Folgen einer längeren Trockenperiode erst später zu spüren bekommen.

Angst von extremer Trockenheit und Waldbränden

Rund um das Mittelmeer sind zusammen mit der Hitzewelle zahlreiche Waldbrände ausgebrochen, Feuerwehren und Rettungskräfte arbeiten am Limit. Die Lage in Mecklenburg-Vorpommern hatte sich dank der Niederschläge in den vergangenen Wochen weitgehend entspannt, steigt wegen der Trockenheit und Hitze wieder.

Waldbrände werden zumeist durch fahrlässiges oder im schlimmsten Fall durch vorsätzliches Verhalten ausgelöst, so die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern. In der langjährigen Statistik für Deutschland gehen nur ein bis drei Prozent aller Waldbrände auf natürliche Ursachen wie Blitzschlag zurück. Insgesamt sei alles zu unterlassen, was zu einem Brand führen könnte. Diese gebotenen Vorsichtsmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten:

Im und am Wald (Mindestabstand 50m) darf kein Feuer entzündet werden.

Rauchen Sie nicht im Wald und in der Feldflur.

Werfen Sie keine glimmenden Zigaretten aus dem Auto.

Aus betrieblichen Gründen anzulegende Feuer, im oder am Wald, sind bei der Forstbehörde und der Feuerwehrleitstelle mindestens 24 Stunden vorher anzuzeigen; Brandschutzauflagen ist unbedingt Folge zu leisten.

Das Befahren von nichtöffentlichen Waldwegen und das Parken von Fahrzeugen auf Waldwegen und trockenen Wiesen sind zu unterlassen.

Beim Bemerken von Bränden in Wäldern, Heideflächen und auch Mooren sollte jeder Bürger für eine schnellstmögliche Alarmierung von Feuerwehr (Notruf 112) oder Polizei (Notruf 110) sorgen.

Noch im Mai galt in vier von neun Forstämtern im Land wegen anhaltender Trockenheit bereits die Waldbrandwarnstufe 4 - die Forstämter Jassnitz, Bad Doberan, Mirow und Torgelow waren in erhöhter Alarmbereitschaft. Stufe 4 ist die zweithöchste Warnstufe, ab Waldbrandstufe 5 ist das Betreten der Wälder nicht mehr gestattet.

