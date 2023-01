Stand: 27.01.2023 08:19 Uhr Bis zu 250 Postmitarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern wollen wieder streiken

Die Post setzt ihre Warnstreiks fort. In Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich auch am Freitag nach Angaben der Gewerkschaft Ver.di bis zu 250 Mitarbeiter. Betroffen sind 13 Zustellbereiche im ganzen Land - unter anderem in Güstrow, Parchim, Greifswald, Mirow und Roggentin. Auch das Briefsortierzentrum in Schwerin wird laut ver.di bestreikt. Nachdem am Donnerstag rund 100 Mitarbeiter im Paketzentrum in Neustrelitz die Arbeit niedergelegt hatten, kann im ganzen Land zu Verzögerungen bei der Auslieferungen von Paketen kommen. Ver.di fordert 15 Prozent mehr Geld für die Postbeschäftigten in Deutschland. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 8. und 9. Februar in Düsseldorf plant die Gewerkschaft weitere Warnstreiks.

