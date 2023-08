Stand: 09.08.2023 05:51 Uhr Binz legt Gutachten vor: LNG-Pläne für Rügen mangelhaft

Die Gemeinde Binz hat ein Gutachten vorgelegt, wonach die LNG-Pläne für Rügen mangelhaft sind. Darin geht es um den Ausbau des Fährhafens in Sassnitz. Dort sollen zwei Regasifizierungsschiffe liegen. Dem Gutachten zufolge müsste der gesamte Hafenverkehr eingestellt werden, wenn die LNG-Tanker im Hafen Sassnitz-Mukran liegen. Denn laut der Wismarer Professorin für Wasserbau und Hydromechanik, Bärbel Koppe, könne der notwendige Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden. Weiter hätte die Fährhafen Sassnitz GmbH in ihrem Antrag zum Ausbau angegeben, dass 52 LNG-Tanker pro Jahr erwartet werden. Laut Koppe müsste die Anzahl drei bis viermal so hoch sein. Anders könne die Deutsche ReGas als Betreiberfirma das geplante Umschlagsvolumen nicht erreichen. Es ist bereits das zweite Gutachten, das die Gemeinde vorgelegt hat.

