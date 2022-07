Stand: 11.07.2022 06:46 Uhr Binz: Mann mit Schwimmring löst Rettungseinsatz aus

Ein vermeintlicher Mann in Not hat in Binz einen Rettungseinsatz ausgelöst. Er war nach Polizeiangaben gesehen worden, wie er sich in der Binzer Bucht in einem Schwimmring strampelnd bemerkbar gemacht hatte. Daraufhin waren die Seenotretter aus Sassnitz, der Offshore Rettungshubschrauber, die Wasserschutzpolizei Sassnitz sowie die Feuerwehr und die DRLG mit einer Rettungsdrohne im Einsatz, um den Mann zu suchen. Dieser stand aber sicher an Land, wie sich später herausstellte. | 11.07.2022 06:46