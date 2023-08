Stand: 19.08.2023 10:49 Uhr Binz: Deutsche ReGas fordert Positionierung des Bürgermeisters

Die potenzielle Betreiberfirma des geplanten LNG-Terminals in Mukran, die Deutsche ReGas, will jetzt juristisch auch gegen die Gemeinde Binz und Bürgermeister Karsten Schneider vorgehen. Der von der Gemeinde beauftragte Rechtsanwalt Reiner Geulen hatte in einer Pressemitteilung Vorwürfe gegen die Deutsche ReGas wegen mangelnder finanzieller Zuverlässigkeit und Transparenz erhoben. Das Landgericht München gab am Donnerstag dem Eilantrag der Deutschen ReGas auf Unterlassung wegen Verletzung des Unternehmenspersönlichkeitsrechts in mehreren Punkten statt. Nun wirft das Unternehmen der Gemeinde eine Desinformationskampagne vor. Sofern der Bürgermeister klarstelle, dass die Gemeinde Binz nicht hinter Geulens Vorwürfen stehe, würden die Unterlassungsansprüche nicht weiter verfolgt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.08.2023 | 11:00 Uhr