Stand: 13.10.2023 18:16 Uhr Bildungstrend 2022: Schüler besonders schlecht in Deutsch

Die Deutsch-Leistungen von Neuntklässlern haben einer Studie zufolge deutlich nachgelassen. Zu diesem Ergebnis kommt der sogenannte Bildungstrend, der im Auftrag der Kultusministerkonferenz 2022 erhoben wurde. Demnach erreicht jeder dritte Neuntklässler beim Lesen und Hörverstehen nicht mehr die Standards für einen mittleren Schulabschluss. Bei der Rechtschreibung verfehlten 22 Prozent der Jugendlichen diese Vorgaben. Der Studie zufolge gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern: Bayern und Sachsen schneiden besser ab, Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen schwächer. Jugendliche aus Mecklenburg-Vorpommern erreichten beim Lesen und Zuhören jeweils Platz 7, in der Rechtschreibung Platz fünf im Bundesvergleich. Bildungsministerin Oldenburg kündigte an, das Fach Deutsch weiter zu stärken. Vom kommenden Schuljahr an werde es mehr verbindliche Wochenstunden in Deutsch an den Grundschulen geben.

