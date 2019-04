Stand: 12.04.2019 05:52 Uhr

Landtag: Bildungsministerin in der Kritik

Im Landtag ist es am Donnerstagabend zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition über die Bildungspolitik gekommen. Linksfraktionschefin Simone Oldenburg warf Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) vor, sie fahre die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern vor die Wand. Der Unterrichtsausfall steige, die Zahl der Schulabbrecher gehe nach oben und viele Lehrerstellen blieben unbesetzt. Oldenburg hatte eine Aussprache zu dem Thema beantragt - es war der letzte Tagesordnungspunkt.

Oldenburg: Bündnis für gute Schule ernst nehmen

Die Opposition startete in den Abendstunden eine Generalabrechnung: Hesse verschließe vor den Problemen die Augen. Die Bildungspolitik sei desolat und auf niedrigem Niveau: Zu diesem Ergebnis komme selbst die SPD, sagte Oldenburg mit Blick auf die Debatten beim jüngsten SPD-Parteitag. Es sei Zeit, auf echte Experten zu hören, forderte Oldenburg. Das Land müsse das jüngst gegründete Bündnis für gute Schule und seine Vorschläge ernst nehmen und nicht abbügeln. In dem Bündnis haben sich Vereine und Verbände zusammengeschlossen, um beispielsweise Lehrermangel und Unterrichtsausfall zu bekämpfen.

Hesse: Auf dem Weg, gegenzusteuern

Bildungsministerin Hesse konterte: Sie warf Oldenburg vor, ein zu negatives Bild zu zeichnen. Schon in der Vergangenheit habe die Landesregierung in einem Kraftakt mit der Verbeamtung von Lehrern viel getan. Zudem habe Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt, dass sie das Bündnis für gute Schule einladen werde. Hesse räumte jedoch ein, dass sie vor Herausforderungen stehe. Zum neuen Schuljahr müssten 700 Lehrerstellen mit Hochdruck nachbesetzt werden. Digitalisierung und Inklusion würden weitere Kraft kosten. "Wir sind auf dem Weg, gegenzusteuern", sagte Hesse. Auch andere Bundesländer stünden vor den gleichen Problemen. Es gehe jetzt darum, gemeinsam Verbesserungen hinzubekommen. Das betonte auch der SPD-Bildungsexperte Andreas Butzki.

Opposition in der Vergangenheit nicht ernst genommen?

"Das hätten wir schon längst haben können", meinte Oldenburg bei einem zweiten Redeauftritt. Die Opposition aus Linke, Grüne oder auch Freie Wähler/BMV habe in der Vergangenheit immer wieder Vorschläge gemacht. Die aber seien sämtlich von der Arroganz der Regierenden abgelehnt worden. "Das jetzige Bündnis für gute Schule würde es nicht geben, wenn wir eine funktionierende Bildungspolitik hätten", erklärte die Oppositionspolitikerin an die Adresse der SPD. Mit diesem Bündnis müsse die Regierung anders umgehen als mit Vorschlägen der Opposition. Das letzte Wort in der Debatte hatte Hesse. "Wir haben einiges erreicht, aber wir müssen noch mehr tun." Die Zukunft könne kommen.

