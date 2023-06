Bildungsministerin: Schulen in MV keine Drogenumschlagsplätze Stand: 29.06.2023 17:43 Uhr Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) hat der Darstellung widersprochen, laut der es an jeder Schule in Mecklenburg-Vorpommern Drogen und Drogendealer gibt.

Laut Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) sind "unsere Schulen keine Drogenumschlagsplätze". Eine solche Darstellung müsse sie von sich und den Schulen im Land weisen, sagte Oldenburg dem NDR Nordmagazin. Sie reagierte damit auf eine Aussage von Birgit Grämke von der Landeskoordinationsstelle für Suchtthemen MV. Grämke hatte gegenüber NDR MV Live gesagt: "Es gibt an jeder Schule Drogen und es gibt auch an jeder Schule Dealer, über die man Drogen beziehen kann. Also an Drogen zu kommen, ist gar kein Problem." Oldenburg sagte, dies entspreche nicht der Wahrheit.

Auffällige Schüler werden gemeldet

An den Schulen gebe es Haus- und Schulordnungen, die auch die Möglichkeit bieten, Schüler und Taschen zu kontrollieren, so Oldenburg. Diese würden auch genutzt. Auch würden Lehrerinnen und Lehrer auf Verhaltensauffälligkeiten achten, die auf Drogenkonsum bei Schülern hindeuten könnten, und dies gegebenenfalls melden. "Das was Schule immer schon macht, das müssen wir fortführen", sagte Oldenburg. Angesichts der nun aufgetauchten neuartigen Ecstacy-Tabletten sollten die Schulen allerdings darüber nachdenken, zu zusätzlichen thematischen Elternversammlungen einzuladen oder die Drogenpräventionsteams an die Schulen zu holen.

Videos 9 Min Drogen: Wie Eltern mit ihren Kindern reden können Birgit Grämke von der Landeskoordinationsstelle für Suchtthemen in MV erklärt, wie Eltern mit Kindern über das Drogen sprechen können. 9 Min

Konsumenten werden immer jünger

Am Montag war eine 13-Jährige in Altentreptow gestorben, nachdem sie sogenannte "Blue Punisher"-Ecstacy-Tabletten konsumiert hatte. Eine 15-jährige Freundin des Mädchens schwebte ebenfalls in Lebensgefahr, sie ist inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Auch ein 14 Jahre altes Mädchen in Neubrandenburg liegt noch wegen des Konsums von "Blue Punisher" auf der Intensivstation. Laut Grämke hat der Drogenkonsum unter den Schülerinnen und Schülern in den vergangenen Jahren zugenommen, die Konsumenten seien jünger als früher. Darunter seien Jugendliche, die gar nicht ängstlich seien und Dinge ausprobieren wollten. Über die Risiken sollten sowohl die Eltern als auch die Schulen mit ihnen sprechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.06.2023 | 19:30 Uhr