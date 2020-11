Stand: 12.11.2020 16:29 Uhr Bildungs- und Teilhabepaket kommt nur bei wenigen Berechtigten an

Leistungen aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes kommen nur bei wenigen Kindern und Jugendlichen an. Das zeigt eine Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Demnach bekommt deutschlandweit nur jedes siebte Kind aus einer Hartz-4-Familie Geld für beispielsweise Sportvereine oder Musikunterricht. In MV ist die Quote im Vergleich zu anderen Bundesländern mit 35 Prozent relativ hoch. Doch es gibt große Unterschiede: In Nordwestmecklenburg, Schwerin und der Mecklenburgischen Seenplatte liegt die Quote bei mehr als 50 Prozent, im Landkreis Rostock nur bei etwa 10 Prozent. | 12.11.2020 16:26