Stand: 27.05.2021 11:46 Uhr Bildhauer Wieland Schmiedel ist tot

Der Bildhauer Wieland Schmiedel ist tot. Er starb vergangene Woche im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung im Alter von 79 Jahren, teilte die Familie auf Anfrage von NDR 1 Radio MV mit. Schmiedel wurde 1942 in Chemnitz geboren und lebte seit 1966 in Crivitz bei Schwerin. Der Bildhauer war einer der bedeutendsten Künstler zunächst im Norden der DDR und später in MV. 2009 erhielt er den Kulturpreis des Landes. Schmiedel entwarf unter anderem 26 Stelen für die Opfer des Todesmarsches in Westmecklenburg, weitere Werke des Bildhauers stehen beispielsweise in Sternberg, Neuruppin, Wittenberg, Schwerin und Crivitz. | 27.05.2021 12:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.05.2021 | 12:00 Uhr