Nach Fusion-Festival: 75.000 Abreisende sorgen für überfüllte Züge Stand: 04.07.2022 10:56 Uhr Rund 75.000 Besucher und 3.000 Künstler machen die Fusion zu einem der größten Festivals Mecklenburg-Vorpommerns. Die Abreisenden stellen nun besonders die Bahn vor Herausforderungen.

Nach dem Fusion-Festival bei Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) an der Müritz werden nach Einschätzung der Polizei auch heute wieder viele Züge überfüllt sein. Fast alle Intercity-Verbindungen von Neustrelitz nach Berlin sind ausgebucht, auch in den Regionalzügen rechnet die Polizei mit sehr vielen Fahrgästen. Bereits am Sonntag traten Fusion-Besucherinnen und -Besucher die Heimreise an und sorgten für Andrang in den Zügen. Anders auf den Straßen: Größere Staus gab es nicht.

Nach der Fusion ist vor dem Airbeat One

Etwa 75.000 Menschen waren zum Fusion-Festivals in Lärz angereist, um Musik, Theater und andere Performances zu erleben. Etwa 3.000 Künstlerinnen und Künstler präsentierten ihr Programm auf 40 Bühnen. Noch in dieser Woche geht die Festivalsaison weiter: Am Mittwoch beginnt in Neustadt-Glewe das Airbeat One-Festival. Hier wird mit rund 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet.

Weitere Informationen Fusion Festival gestartet: "Es liegt ein Kribbeln in der Luft" Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause läuft bis Montag das Fusion Festival im Mecklenburgischen Lärz mit über 70.000 Menschen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.07.2022 | 12:00 Uhr