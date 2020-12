Bilanz: Corona-Pandemie prägt das Jahr der Marine in MV Stand: 18.12.2020 12:29 Uhr Telefondienst statt internationaler Manöver, Maskenpflicht und Qarantäne vor und nach Einsätzen - die Corona-Pandemie hat das Jahr der Deutschen Marine maßgeblich geprägt.

Laut Kommandeur des Stützpunktes Lübeck wurde das Marinepersonal schon zu Jahresbeginn in feste Gruppen bzw. Schichten eingeteilt, seit Mai herrscht Maskenpflicht. Am Auftrag der fünf stationierten Korvetten hat sich nichts geändert: sie sind weiterhin im UNIFIL-Einsatz, um vor der Küste des Libanons den Waffenschmuggel zu verhindern.

Amtshilfe für Gesundheitsämter

Doch zwei Wochen vor und nach jedem Einsatz muss die Mannschaft u.a. in Quarantäne. Landgänge oder Familienbesuche sind gestrichen. Große Einschnitte gab es bei den Manövern: so fiel das "Northern Coast"-Manöver mit NATO- und EU-Partnern im Sommer ins Wasser. Dafür leisten Marinesoldaten seit November Amtshilfe und telefonieren für fünf Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus für Behörden in Brandenburg.

