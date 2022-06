Biker unterstützen Demo für die Frühchen-Station in Neubrandenburg Stand: 22.06.2022 15:12 Uhr Um den Erhalt der Frühchenstation in Neubrandenburg zu unterstützen, sind 20 Biker mit 17.500 Unterschriften zur Staatskanzlei nach Schwerin gefahren.

Eine Liste mit mehr als 17.500 Unterschriften haben Mitarbeitende des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums Neubrandenburg am Mittwoch an den Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), übergeben. Dabei wurden sie lautstark von 20 Bikern unterstützt. Sie kämpfen um den Erhalt der Frühchenstation des Neubrandenburger Krankenhauses. Aufgrund eines Bundesgesetzes droht ihm die Schließung. Demnach sollen nur solche Stationen von 2024 an bestehen bleiben, wenn sie mindestens 25 der kleinen Patienten im Jahr versorgen. Bislang gilt ein Minimum von 14 Patienten. Als Frühchen gelten frühgeborene Kinder, die bei der Geburt weniger als 1.250 Gramm wiegen.

Regierung will Ausnahmeregelung

Das Limit von 25 wird voraussichtlich von keiner der vier Frühgeborenen-Stationen in Mecklenburg-Vorpommern in Neubrandenburg, Schwerin, Rostock und Greifswald erreicht werden können. Die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums, Renate Krajewski, machte sich dennoch für den Erhalt stark. Frühe Geburten seien Notsituationen und schlicht nicht planbar, sagte sie vor der Staatskanzlei in Schwerin. Wenn die Neubrandenburger Station geschlossen würde, müssten Eltern bis nach Greifswald oder Rostock fahren. Dahlemann habe im Gespräch mit den Protestierenden versprochen, so Krajewski, dass sich die Landesregierung für eine Ausnahmeregelung einsetzen wird. Im August werde darüber mit den Krankenkassen verhandelt, die über die Ausnahmeregelungen entscheiden. Generell argumentieren die Krankenkassen, dass größere Frühchen-Stationen mit relativ vielen Patienten bessere Ergebnisse liefern.

