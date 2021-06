Stand: 25.06.2021 06:20 Uhr Bewerbungsfrist beginnt: Reuter-Literaturpreis ausgeschrieben

Bis zum 22. August können Bewerber für den Fritz-Reuter-Literaturpreis 2020 ihre Texte einsenden. Der Preis wird bereits zum 23. Mal vergeben für Lyrik oder Prosa up Platt, für wissenschaftliche Arbeiten zur Niederdeutschen Sprache oder Studien zu Leben und Werk plattdeutscher Schriftsteller. Die Werke sollten innerhalb der vergangenen drei Jahre veröffentlicht worden sein. Die Autoren müssen nicht aus Mecklenburg-Vorpommern stammen oder hier leben. Bisherige Preisträger waren z.B. Manfred Brümmer, Gerd Richardt im vergangenen Jahr war es Gisbert Strotdrees aus Münster. Der Literaturpreis ist dotiert mit 2000 Euro und wird immer an Fritz Reuters Geburtstag, dem 7. November, in Stavenhagen verliehen. | 25.06.2021 06:20

