Bewegungs-Check: Wie fit sind die Kinder in Mecklenburg-Vorpommern? Stand: 21.09.2023 17:19 Uhr Nur jeder fünfte Gründschüler bewegt sich ausreichend, so eine Erhebung des Bundesgesundheitsministeriums. Bei einer Fachkonferenz in Güstrow ging es um die Fitness von Kindern. Ein Projekt liefert nun erstmals konkrete Zahlen für Meckenburg-Vorpommern.

von Vanessa Kiaulehn

Laut des Bundesministeriums für Gesundheit bewegen sich nur etwa 20 Prozent der Grundschüler in Deutschland ausreichend. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch zusätzlich verschärft. Auch in Mecklenburg-Vorpommern machen Kinder und Jugendliche zu wenig Sport, das zeigen erste Zahlen des Projektes "Bewegungs-Check MV" des Landessportbundes. Seit einem Jahr läuft das Projekt an 33 Modellschulen in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Die Daten von 1.500 Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen wurden nun ausgewertet. Bei der 3. Fachkonferenz Sport und Schule in Güstrow hat sich der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern mit Lehrkräften und Vereinen über den "Bewegungs-Check MV" ausgetauscht.

"Es geht uns darum, dass wir im Kontext Schule, die Bewegungsdefizite, die wir bei Kindern und Jugendlichen festgestellt haben, ausgleichen können" Kerstin Mai vom Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern

Die Ergebnisse zeigen, dass etwa ein Drittel unterdurchschnittliche Leistungen erbracht hat und rund fünf Prozent sogar motorische Entwicklungsstörungen aufweisen. Martin Gube von der Universität Rostock verweist aber auch darauf, dass es sich um eine verhältnismäßig kleine Stichprobe handelt und sich das Projekt noch in der Testphase befinde. Diese Pilotphase läuft bis zum Ende des Schuljahres. Danach soll das Projekt im besten Fall wachsen, sodass so viele Schulen wie möglich in Mecklenburg-Vorpommern diese Testungen regelmäßig durchführen, sodass die Ergebnisse vergleichbar sind.

Test von sportlichen und motorischen Fähigkeiten

Immer am Anfang des Schuljahres testen Mitarbeitende von Sportvereinen oder auch die Lehrkräfte selbst, wie es um die Fitness der Drittklässler steht. Dazu werden für den "Bewegungs-Check MV" insgesamt sechs Stationen aufgebaut, an denen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination getestet werden. Die Kinder sollen dazu unter anderem sechs Minuten laufen, einen Medizinball stoßen und eine Minute mit geschlossenen Augen auf einem Bein stehen, sagt Kerstin Mai vom Landessportbund. Da der Test an jeder Schule gleich durchgeführt wird, soll das Projekt vergleichbare Daten liefern. Zudem ist es möglich, Kinder jährlich erneut zu testen und dann nach Bedarf zu fördern, so Mai. Sowohl besonders talentierten Kindern, als auch Kindern mit motorischen Defiziten, könne man so besser gerecht werden.

Zukunft des Projekts noch unklar

Schulen, Sportvereine und die Landesregierung müssten enger zusammenarbeiten, sagt der Abteilungsleiter des Landessportbundes Ulrich Pudschun. Er wünscht sich einen Sportförderunterricht für Kinder mit Defiziten. Ein weiteres Ziel sei zudem, dass Schulen verpflichtend einen Sport- und Motoriktest, wie den Bewegungs-Check MV durchführen müssen, wie es in Brandenburg bereits der Fall ist. Pudschun setzt diesbezüglich auch auf die weitere Unterstützung der Landesregierung. Staatssekretär des Ministeriums für Bildung Tom Michael Scheidung sagte diese Unterstützung bei der Fachkonferenz in Güstrow zunächst bis zum Ende der Testphase im nächsten Jahr zu. Wie und ob es danach weitergehe, müsse sich zeigen, so Scheidung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.09.2023 | 16:00 Uhr