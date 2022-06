Stand: 03.06.2022 15:52 Uhr Betrugsmasche: Täter geben sich als Europol-Beamte aus

Fast 130 Anzeigen gab es laut Polizei landesweit seit Jahresbeginn. Zuletzt hatte eine Frau in Wismar eine fünfstellige Summe überwiesen. Angebliche Europol-Beamte hatten der 27-Jährigen weisgemacht, dass ihre persönlichen Daten für Online-Geschäfte missbraucht worden seien. Für einen Anwalt, den sie nun beauftragen müsse, zahlte sie einen Geldbetrag. Wie genau die Europol-Betrüge ablaufen, ist sehr unterschiedlich. Die Polizei rät: Niemals vertrauliche Daten an Anrufer weitergeben, denn die Polizei fragt so etwas niemals am Telefon ab. | 03.06.2022 15:52

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.06.2022 | 18:00 Uhr