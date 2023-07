Stand: 03.07.2023 06:05 Uhr Betrug in Klink: Seniorinnen in Beutreutem Wohnen bestohlen

Zwei Seniorinnen sind in einem Betreuten Wohnen in Klink (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben sich die beiden Tatverdächtigen - ein Mann und eine Frau - unter dem Vorwand Mitarbeiter des Pflegedienstes zu sein, Zutritt verschafft. Die Frau habe die 96 Jahre alte Seniorin in eine Gespräch verwickelt, der Mann sei dann unbemerkt in die Wohnung eingedrungen. So lief es auch bei der anderen Rentnerin. Den beiden Frauen wurde Geld und Schmuck gestohlen.

