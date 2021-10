Stand: 07.10.2021 13:48 Uhr Betrug bei Corona-Hilfen: 413 Verdachtsfälle in MV

Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI) hat seit Beginn der Corona-Pandemie 413 Verdachtsfälle von Coronahilfe-Betrug registriert. In diesen Fällen seien insgesamt rund 3,8 Millionen Euro bewilligt beziehungsweise ausgezahlt worden, so das LFI. Nicht bei allen Verdachtsfällen sei aber davon auszugehen, dass tatsächlich ein Betrug vorliege, hieß es weiter. Wie viele der Verdachtsfälle auch zu einer Verurteilung führten, ist unklar. Insgesamt seien in den vom LFI betreuten Corona-Programmen des Landes ungefähr 1,2 Millionen Euro ausgezahlt worden. | 07.10.2021 13:47

