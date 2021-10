Beschluss der Gemeindevertretung: Kein Feriendorf in Godern Stand: 27.10.2021 06:32 Uhr 20 Ferienhäuser für bis zu 400 Gäste am Pinnower See - das war der Gemeindevertretung zu viel. Eine Mehrheit lehnte die Pläne für ein Feriendorf im Ortsteil Godern ab.

Die Entscheidung steht: Der Pinnower Ortsteil Godern bei Schwerin bekommt kein großes Feriendorf. Das hat die Gemeindevertretung am Dienstagabend in einem Grundsatzbeschluss entschieden. Nachdem in Pinnow lange um das Feriendorf gerungen wurde, stimmten nun vier Gemeindevertreter dafür und sieben dagegen. Damit ist auch der zweite Anlauf des dänischen Anbieters Skanlux, ein Ferienressort im Schweriner Umland zu errichten, vom Tisch.

Kritiker fürchten zu großen Touristenandrang im Ort

Das Projekt sah zuletzt 20 Ferienhäuser für bis zu 400 Gäste am Pinnower See vor. Die Investoren hatten argumentiert, die Gemeinde könne mit Tourismusabgaben und Parktickets jährlich rund 28.000 Euro einnehmen. Nach Ansicht vieler Kritiker würde das Projekt mit seinen vielen Feriengästen den Ort und seinen Strand überfordern. Der dänische Betreiber hätte rund 750.000 Euro für das Baugebiet gezahlt. Ein Großteil wäre an einen privaten Grundstücksbesitzer geflossen.

