Beschlagnahmung bestätigt: "Eventin" jetzt deutsches Eigentum Stand: 28.03.2025 19:39 Uhr Jetzt ist es offiziell: Der seit Monaten vor Rügen liegende Tanker "Eventin" wurde beschlagnahmt und ist jetzt deutsches Eigentum.

Das Finanzministerium bestätigt auf Anfrage des NDR, dass Schiff und Ladung sichergestellt und eingezogen worden sind. Damit seien die Voraussetzungen geschaffen worden, Schiff und Ladung zu verwerten.

Das passiert jetzt mit der "Eventin"

Die rund 100.000 Tonnen Rohöl an Bord im geschätzten Wert von rund 40 Millionen Euro können nun abgepumpt und verkauft werden. Ob das noch vor Rügen passiert oder in einem Hafen, ließ das Ministerium am Freitag offen. Auch wurde die 22-köpfige Crew den Angaben zufolge inzwischen ausgetauscht.

Schiff zählte zu Russlands Schattenflotte

Die 274 Meter lange "Eventin" wird von Experten zur sogenannten russischen Schattenflotte gezählt. Mit dieser umgeht Russland das Öl-Embargo, das als Folge seines Angriffs auf die Ukraine von der EU verhängt wurde. Der Tanker trieb am 10. Januar wegen eines mutmaßlichen Stromausfalls manövrierunfähig in der Ostsee nördlich von Rügen. Wegen der drohenden Gefahr eines Ölaustritts wurde der Tanker ins Gewässer vor Sassnitz geschleppt und wird seitdem dort festgehalten und von deutschen Behörden überwacht.

