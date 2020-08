Stand: 31.08.2020 05:18 Uhr - NDR 1 Radio MV

Berufsschüler starten ins neue Schuljahr

Die Berufsschulen in Mecklenburg-Vorpommern starten in ihr neues Schuljahr. Auch für den Unterricht der rund 35.000 Auszubildenden gelten in diesem Jahr besondere Hygienevorschriften. Fünf Stunden Präsenzunterricht sollen die 49 Berufsschulen im Land täglich garantieren. Im Corona-Hygieneplan des Bildungsministeriums sind bis zu 400 Berufsschülerinnen und Berufsschüler als eine Gruppe definiert. Innerhalb dieser Gruppe wird ohne Mindestabstand unterrichtet. Allerdings gilt Maskenpflicht, sobald die Jugendlichen ihren Unterrichtsraum verlassen. Darauf hatte das Bildungsministerium vor wenigen Tagen noch einmal extra hingewiesen.

Bewerbungen verzögern sich

Die Wirtschaftskammern im Land rechnen damit, dass die neuen Berufsschulklassen in den kommenden Wochen noch Zuwachs bekommen. Nachdem im Frühjahr Jobmessen, Praxistage und Berufsberatungs-Aktionen ausfallen mussten, hätten sich Bewerbungen und Ausbildungsverträge um sechs bis acht Wochen verzögert, so der Ausbildungschef der IHK Schwerin, Peter Todt. Viele Betriebe wollen Auszubildenden noch bis Ende Oktober einstellen. Bildungsministerin Martin hatte an Schulabgänger appelliert, sich noch zu bewerben, falls sie bislang noch keine Lehrstelle gefunden haben. Die Berufsschulen seien darauf eingestellt, Auszubildende auch später noch aufzunehmen.

