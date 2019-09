Stand: 26.09.2019 06:00 Uhr

Bertelsmann-Studie: Kitas in MV fehlen Erzieher

In den Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern ist die Betreuungssitution nicht kindgerecht. Zu diesem Schluss kommt die Bertelsmann-Stiftung in ihrem aktuellen Länder-Monitoring zur frühkindlichen Bildung in Deutschland.

Bundesweit schlechtestes Ergebnis

Die Studie kritisiert erneut die Personalausstattung in den Kitas im Land. Mit sechs Krippenkindern pro Fachkraft habe Mecklenburg-Vorpommern nach Sachsen den bundesweit ungünstigsten Wert, heisst es. In den Kindergartengruppen habe sich das Verhältnis zwar deutlich verbessert. Es bleibe aber das bundesweit schlechteste.

Mittel komplett für Elternbeitragsfreiheit

Die Bertelsmann-Stiftung empfiehlt für Krippengruppen maximal drei und im Kindergarten siebeneinhalb Kinder pro Fachkraft. Der Studie zufolge betreut eine Fachkraft aber mehr als 13 Kindergarten-Kinder. Im Kita-Alltag sei das Betreuungsverhältnis oft noch ungünstiger, weil sich Erzieher auch Dokumentationsaufgaben oder Elterngesprächen widmen müssen. Die Bildungs-Experten kritisieren, dass die Mittel des Bundes-Kita-Gesetzes komplett für die Elternbeitragsfreiheit genutzt werden. Laut Studie wäre dieses Geld dringend für den Qualitätsausbau nötig.

GEW fordert einheitlichen Personalschlüssel

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert im Zusammenhang mit der Studie, die regionalen Unterschiede in der Personalausstattung zu beenden. Denn das aktuelle Monitoring zeigt, dass die Landkreise und kreisfreien Städte verschiedene Personalschlüssel genehmigen. So betreuen Erzieher im Kreis Vorpommern-Greifswald rein rechnerisch zwei Kinder mehr als im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen. Hier müsse das Land einen Mindestpersonalschlüssel ins Gesetz schreiben, fordert der Kita-Referent der GEW Erik von Mallottki.

6.800 Erzieher zusätzlich nötig

Die Familienexpertin der Linksfraktion Jacqueline Bernhardt sorgt sich vor allem um den Erzieher-Nachwuchs. Würde das Land die Bertelsmann-Empfehlungen umsetzen, müsste es gut 6.800 Erzieher zusätzlich einstellen. Hinzu kommen noch weitere 3.000, um die Ruhestandswelle der kommenden Jahre abzufedern. Zur Zeit, so Bernhardt, kommen jährlich gerade mal 700 Fachkräfte aus der Ausbildung in die Praxis. Sie fordert vom Land, endlich den Ausbildungsbedarf neu zu berechnen und dann auch mehr Plätze anzubieten.

