Stand: 19.02.2024 14:22 Uhr Berlinale: Gleich drei durch MV geförderte Filme ausgezeichnet

Im Rahmen der Berlinale haben mehrere in Mecklenburg-Vorpommern geförderte Filme Preise abgeräumt. So wurde der Spielfilm "Roter Himmel" mit gleich zwei Preisen der deutschen Filmkritik ausgezeichnet. Er war "Bester Spielfilm" des vergangenen Jahres und hat auch den Preis für das "Beste Drehbuch" erhalten. Es geht um zwei Paare, die in einem Sommerhaus an der Ostsee von Waldbränden eingeschlossen werden. Für ihre Rolle in dem Film "Alaska" bekam Christina Große den Schauspielpreis. Bester Kinderfilm wurde "Kannawoniwasein!". MV stellt jährlich 2,2 Millionen Euro für die Filmförderung zur Verfügung.

