Stand: 15.08.2023 10:52 Uhr Berlin: "Sundair"-Gründer Marcos Rossello kauft "Air Berlin"

Der Gründer der Stralsunder Fluggesellschaft "Sundair", Marcos Rosello, hat mit seiner Firma "Air 41" die Marke "Air Berlin" gekauft, wie er dem NDR am Dienstag selbst bestätigte. Was er damit vorhat, sei noch nicht entschieden, so Rossello. Er betreibt neben Sundair auch die kroatische Fluggesellschaft "Fly Air 41". Air Berlin war neben der Lufthansa einst die zweitgrößte deutsche Airline. Viele Maschinen wurden nach der Pleite der Airline im Jahr 2017 verkauft. Einen Flieger in originaler Air Berlin-Lackierung gibt es aber noch: er fliegt für Sundair.

