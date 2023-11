Stand: 22.11.2023 05:57 Uhr Berlin: Mehr Lohn für Milchindustrie-Beschäftigte im Osten

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) hat am Dienstag eine Lohnerhöhung für Beschäftigte in der ostdeutschen Milchindustrie angekündigt. Demnach sollen die Gehälter in zwei Stufen angehoben werden: zum 1. November 2023 um 4,45 Prozent und zum 1. August 2024 um weitere 3,69 Prozent. Zusätzlich gebe es eine Inflationsprämie von 1.900 Euro. Auszubildende würden 200 Euro mehr verdienen und einen zusätzlichen freien Tag bekommen. Der Tarifvertrag sei am Montag abgeschlossen worden und habe eine Laufzeit von einem Jahr. Das Tarifgebiet der Milchwirtschaft Ost umfasse rund ein Dutzend Molkereien und Käsereien, die meisten - sechs - davon in Mecklenburg-Vorpommern.

